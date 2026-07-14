Francia-Spagna mondiali 2026 | dove vederla in tv orario e le formazioni della semifinale

La semifinale tra Francia e Spagna si gioca all’AT&T Stadium di Arlington, Dallas, il 14 luglio 2026. La partita è in programma e si terrà in serata. Le formazioni saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva, ma ancora non sono stati comunicati i canali ufficiali. La partita apre le semifinali del Mondiale 2026.

Dallas, 14 luglio 2026 - È tutto pronto per la sfida l' AT&T Stadium di Arlington ( Dallas ) fra Francia e Spagna, che inaugura il programma delle semifinali del Mondiale 2026. La selezione allenata da Didier Deschamps si presenta all'incontro da grande favorita. Nei quarti di finale, i transalpini hanno superato l'ostacolo Marocco, ko 2-0. Mbappé e Dembélé sono finora i veri trascinatori della loro squadra, avendo combinato per 13 gol (la stella del Real Madrid è il capocannoniere della manifestazione con otto sigilli, alla pari di Messi). L'ottava semifinale mondiale della loro storia offre ai Bleus, due volte campioni iridati, l'opportunità di diventare soltanto la seconda nazionale europea a disputare tre finali consecutive dopo la Germania Ovest (1982, 1986, 1900). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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