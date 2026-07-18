Francia-Inghilterra oggi in tv Mondiali calcio 2026 | orario 3°-4° posto canale in chiaro streaming

Oggi alle 23 al Miami Stadium si gioca la partita per il terzo posto tra Francia e Inghilterra ai Mondiali 2026. La gara sarà trasmessa in chiaro e disponibile in streaming. Dopo aver perso la semifinale, le due nazionali si contendono il gradino più basso del podio. La partita conclude il torneo per entrambe le squadre, che cercano di ottenere un risultato utile prima della finale.

Dopo aver fallito il bersaglio grosso, ora non resta che vincere l’ultimo match per salire almeno sul gradino più basso del podio: ai Mondiali 2026 di calcio si giocherà oggi, sabato 18 luglio, la finale per il 3° posto, in programma al Miami Stadium alle ore 23.00 italiane, che metterà di fronte Francia ed Inghilterra. A cercare il terzo posto finale saranno la Francia, che prima ha vinto il Girone I e poi ha superato Svezia, Paraguay e Marocco, fermandosi infine contro la Spagna, e l’ Inghilterra, che dopo aver chiuso al primo posto il Girone L ha eliminato Congo, Messico e Norvegia, per poi perdere in semifinale contro l’Argentina. La... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Mondiali 2026. Inghilterra in semifinale: Norvegia battuta 2-1

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Dove vedere in tv Francia-Inghilterra, Finale 3°-4° posto Mondiali calcio 2026: orario, canale, streamingLa partita per il terzo posto dei Mondiali di calcio 2026 si disputerà sabato 18 luglio al Miami Stadium alle 23.

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Temi più discussi: Francia - Inghilterra ai Mondiali 2026: quando si gioca la finale del terzo posto, orario, programma e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Calcio; Non si gioca solo in campo. Francia, Argentina, Spagna e Inghilterra si sfidano anche sui social durante il Mondiale. La Francia domina per crescita e coinvolgimento: +2,7 milioni di follower su TikTok, 81,7 milioni di interazioni su Instagram e 885 milioni di vis; 2025 finale-3-posto francia-inghilterra preview; Francia - Inghilterra: su quale canale e a che ora vedere la partita per il terzo posto ?.

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