Francia-Inghilterra LIVE la finale per il 3° e 4° posto ai Mondiali 2026 in diretta tv su Rai 1 e DAZN | a che ora vedere la partita e formazioni

La partita per il terzo e quarto posto dei Mondiali 2026 tra Francia e Inghilterra si giocherà alle 23 di oggi, sabato 18 luglio. La diretta sarà trasmessa su Rai 1 e DAZN. Le formazioni ufficiali verranno comunicate prima del calcio d'inizio. La gara si svolgerà nella notte tra sabato e domenica.

In diretta la finale per il 3° e il 4° posto dei Mondiali 2026: la partita tra Francia e Inghilterra si disputerà alle ore 23 di oggi, sabato 18 luglio. Il macht sarà disponibile in tv su Rai 1 e in streaming su DAZN. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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