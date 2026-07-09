Francia-Marocco LIVE ai Mondiali 2026 diretta TV su Rai e DAZN | a che ora vedere la partita
La partita dei quarti di finale dei Mondiali 2026 tra Francia e Marocco si gioca a Boston. La diretta sarà trasmessa in Italia su Rai e DAZN. L’orario di inizio non è stato ancora comunicato. Seguiranno aggiornamenti in tempo reale e il risultato sarà disponibile al termine dell’incontro.
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