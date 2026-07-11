Norvegia-Inghilterra LIVE ai Mondiali 2026 diretta TV su Rai 1 e DAZN | a che ora vedere la partita

Da fanpage.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Norvegia e Inghilterra ai Mondiali 2026 si sta giocando a Miami e viene trasmessa in diretta su Rai 1 e DAZN. La sfida è valida per i quarti di finale. I giocatori sono in campo, e il punteggio viene aggiornato in tempo reale. L'incontro si sta svolgendo con entrambe le squadre che cercano di avanzare nel torneo.

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