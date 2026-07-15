Inghilterra-Argentina dove vederla in chiaro Rai o Dazn | orario e probabili formazioni della semifinale dei mondiali
La semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina si gioca alle 20:00. La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai e in streaming su Dazn. Si prevedono probabili formazioni con la nazionale inglese che potrebbe schierare Bellingham e Kane, mentre l'Argentina punta su Messi e Lautaro Martinez.
Inghilterra contro Argentina. La seconda semifinale del Mondiale 2026 è una partita che non ha bisogno di presentazioni. Messi contro Kane, Lautaro Martinez contro Bellingham, due. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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[15/07/26] Inghilterra Vs Argentina reddit
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