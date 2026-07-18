Francia-Inghilterra | analisi tattica della finale per il terzo posto

La partita per il terzo posto tra Francia e Inghilterra vede due squadre reduci da sconfitte nelle semifinali. La Francia è stata eliminata dalla Spagna, mentre l’Inghilterra è uscita contro l’Argentina. Dal punto di vista tattico, le due squadre cercano di chiudere con dignità la competizione, senza obiettivi di classifica superiori. Entrambe si presentano con formazioni che tentano di mettere in campo maggiore attenzione difensiva e qualche variazione offensiva rispetto alle gare precedenti.

L’angolo della partita. Francia e Inghilterra si preparano a disputare una finale terzo-quarto posto lontana dalle loro ambizioni iniziali. Le due squadre sono reduci da delusioni cocenti nelle semifinali, con i Bleus sorpresi dalla compattezza della Spagna e i Tre Leoni caduti in rimonta contro l’Argentina. Questo incontro, sebbene non fosse quello che entrambe speravano di giocare, si preannuncia ricco di emozioni e potenziali colpi di scena, vista la qualità tecnica dei protagonisti. La chiave tattica del match. Tatticamente, si prevede un confronto tra due squadre con stili ben distinti. La Francia, pur essendo stata considerata la favorita, ha mostrato nei turni precedenti delle fragilità nella fase difensiva, in particolare nella gestione del pressing avversario. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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