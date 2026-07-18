francia hollande sfida marine le pen e si ricandida

L’ex presidente francese ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni, sfidando l’attuale leader dell’opposizione. La decisione viene comunicata in un momento di crescente tensione politica nel paese. La campagna elettorale si concentrerà sui temi di governo e riforme, con candidati che si preparano a confrontarsi nelle prossime settimane. La candidatura segna un nuovo passo nel panorama politico nazionale, con i rivali che si preparano a affrontarsi in vista delle elezioni.

Marine Le Pen? «L’ultima speranza della Francia». A pronunciare queste parole è Elon Musk, patron di Space X e Tesla. È sul social network di cui è diventato proprietario nel 2022, X, che il miliardario americano ha pubblicato il suo endorsement a favore della madrina del sovranismo francese, commentando un messaggio in cui si afferma che «le intenzioni di voto per Marine Le Pen sono ESPLOSE». L’attuale capogruppo dei deputati del Rassemblement national viaggia infatti attorno al 36% delle preferenze in vista del primo turno delle presidenziali del 2027. IL BRACCIALETTO ELETTRONICO Nell’aprile del 2025, Musk aveva già espresso il proprio... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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