Marine Le Pen guida i sondaggi con il 36% al primo turno delle presidenziali francesi del 2027. La candidata del Rassemblement National supera gli altri sfidanti, consolidando il suo vantaggio. La campagna elettorale è in pieno svolgimento e le preferenze degli elettori sembrano favorire la leader di estrema destra. La sua vittoria potrebbe portare a cambiamenti nelle politiche francesi e influenzare i rapporti con l’Italia, ma al momento si tratta solo di intenzioni di voto.

Marine Le Pen torna punta decisa all’Eliseo. Dopo aver annunciato la candidatura alle elezioni presidenziali francesi del 2027, la leader del Rassemblement National è balzata in testa alle intenzioni di voto con il 36% al primo turno. Lo ha certificato un sondaggio Ifop per Lci e Le Figaro, sottolineando un successo sorprendente se si considera la recente condanna nel processo sugli assistenti parlamentari europei e il ricorso ancora pendente. Se il risultato dei sondaggi dovesse tradursi in una vittoria alle urne, l’impatto non riguarderebbe soltanto la politica francese. A cambiare potrebbe essere anche l’equilibrio tra Parigi e Roma. Per l’Italia un’eventuale presidenza Le Pen rappresenterebbe una discontinuità rispetto all’era Macron, segnati da una competizione silente con il Governo Meloni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Elezioni 2027 in Francia, Marine Le Pen in testa nei sondaggi: cosa cambierebbe per l'Italia se vincesse

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Elezioni comunali Francia, il partito di Le Pen al test per le presidenziali 2027 | The Essential

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