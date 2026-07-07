La Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna di Marine Le Pen, riducendo da quattro a tre anni la pena detentiva. La condanna riguarda il caso degli assistenti parlamentari dei deputati al Parlamento europeo. Nonostante la condanna, Le Pen potrà presentarsi alle prossime elezioni presidenziali. La decisione rappresenta una modifica rispetto alla sentenza di primo grado, che aveva stabilito una pena più severa.

Parigi, 7 lug. (askanews) - Si riapre la strada per la corsa di Marine Le Pen all'Eliseo. La Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna al carcere - anche se ridotta rispetto ai 4 anni che le erano stati dati in prima istanza - nel caso dei cosiddetti "assistenti parlamentari dei deputati al Parlamento europeo". Ma l'ineleggibilità è "già stata scontata", in prima istanza infatti era di 5 anni, ma il divieto di correre per le presidenziali è stato ridotto a 15 mesi, che hanno cominciato a decorrere dal marzo 2025 e quindi sono già stati scontati. Le resta però un anno da scontare con il braccialetto elettronico, ma nei mesi scorsi Marine Le Pen aveva annunciato che non avrebbe fatto campagna elettorale se costretta ad indossare il dispositivo di controllo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Francia, confermata condanna per Marine Le Pen ma potrà candidarsi

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