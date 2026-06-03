Mettiti a dieta Emma Marrone risponde | Smettetela di criticare E anche Tiziano Ferro travolto dal bodyshaming

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Emma Marrone ha risposto alle critiche sulla sua forma fisica, invitando a smettere di giudicare. Anche Tiziano Ferro è stato coinvolto in episodi di bodyshaming, con commenti sulla sua immagine. Entrambi i cantanti hanno affrontato commenti sul loro aspetto, nonostante non abbiano richiesto opinioni sulla loro forma. La discussione si concentra sulla pressione sociale e sui giudizi pubblici riguardo al corpo delle figure pubbliche.

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L'ossessione per il corpo dei cantanti è un tema. Emma Marrone si è trovata a dover rispondere a chi, ancora una volta, le ha consigliato di mettersi a dieta e di badare di più all'armonia del suo corpo. Ma non è la sola. Anche Tiziano Ferro, tornato in tour, ha dovuto di nuovo affrontare il bodyshaming. Un atteggiamento che non ha nulla a che vedere con la libertà di esprimersi, perché il corpo è una questione privata, anche se il personaggio è pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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