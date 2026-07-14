“Lassù in cima ormai non sta succedendo granché, mi taglio i capelli, altrimenti cerco di non guardare quello che sta accadendo”. Con questa battuta sulla propria calvizie il principe Harry ha aperto la strada a una serie di confessioni personali e intime durante la sua partecipazione al podcast Joe Marler Will See You Now. Il duca di Sussex ha offerto una descrizione molto diretta della propria quotidianità e della gestione delle proprie fragilità, rivelando tra le altre cose di ricalcare l’atteggiamento affettuoso di sua madre Diana con i propri figli: “La resilienza dei bambini è straordinaria e il modo in cui guardano alla vita è incredibilmente rigenerante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “I miei capelli? Non sono rossi. Lassù in cima ormai non sta succedendo granché, cerco di non guardare. Il mio lavoro? Sono papà a tempo pieno e principe d’Inghilterra”: così Harry

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