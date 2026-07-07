La Regione e la Soprintendenza hanno espresso parere negativo sulla trasformazione di un'area costiera a Ostuni in un resort di lusso, promossa da un noto gruppo alberghiero. Diverse associazioni ambientaliste, tra cui Italia Nostra e Legambiente, hanno presentato un ricorso al Tar contro la concessione della Zona Economica Speciale. Il progetto riguarda l'apertura di un complesso ricettivo di alto livello, che avrebbe coinvolto la vendita di terreni lungo la costa pugliese.

Regione e Soprintendenza hanno espresso parere negativo, mentre svariate associazioni come Italia Nostra, Libero Comitato per la salvaguardia della costa di Ostuni, Legambiente, e Geos Ostuni hanno presentato un ricorso al Tar contro la concessione della Zes. Ma il mega resort di lusso targato Four Season e finanziato anche dalla holding immobiliare israeliana Omnam rischia di sorgere sulla costa di Ostuni. Il progetto, che prevede un investimento di 100 milioni, ha ricevuto il via libera dalla Zes unica e nulla, a questo punto, si oppone affinché il cantiere venga aperto. Il deputato Angelo Bonelli (Europa Verde) è, in ordine di tempo, l’ultimo a far sentire la propria vice contraria, annunciando un’interrogazione parlamentare per chiedere al governo «di disporre la revoca dell’autorizzazione unica 423 del 6 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Four Seasons a Ostuni, Bonelli all'attacco: «Meloni vende la costa pugliese agli israeliani per un resort di lusso»

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