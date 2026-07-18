Forza Italia divisa | dieci senatori pronti al no

Dieci senatori di Forza Italia si preparano a votare contro l’emendamento sulle preferenze nella discussione sulla riforma della legge elettorale. La questione sta creando divisioni all’interno del partito, che si sta riflettendo sulla possibile opposizione in aula. La votazione si avvicina e il gruppo parlamentare si trova di fronte a una frattura interna, con alcuni membri pronti a dissentire.

La riforma della legge elettorale rischia di trasformarsi in un nuovo terreno di scontro nella maggioranza. In Forza Italia, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, cresce il numero dei senatori pronti a votare contro l’emendamento sulle preferenze quando il testo arriverà a Palazzo Madama. Una frattura interna che mette sotto pressione il partito guidato da Antonio Tajani e riapre i dubbi sulla compattezza del centrodestra. Le tensioni emerse alla Camera, dove il voto segreto ha fatto registrare la presenza di franchi tiratori, rendono il passaggio al Senato ancora più delicato. Forza Italia, il fronte del no sulle preferenze.... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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