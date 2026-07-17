Dieci senatori di Forza Italia su venti si sono dichiarati pronti a votare contro un emendamento sulle preferenze, se sarà ripresentato e modificato, anche riguardo alla parità di genere. La questione riguarda la legge elettorale e la possibilità di introdurre preferenze nelle elezioni. La decisione si inserisce in un clima di tensione interna al partito, con alcuni parlamentari che si oppongono a modifiche che potrebbero alterare le dinamiche di voto.

Dieci senatori (su venti) di Forza Italia sono pronti a non votare l’emendamento sulle preferenze qualora fosse ripresentato e riformulato anche con modifiche sulla parità di genere. La notizia è a conoscenza di Giorgia Meloni. Ieri Antonio Tajani ha riunito i vertici del partito sulle prossime strategie chiedendo a tutti «buone idee» per i prossimi mesi (è stato deciso per esempio un grande evento del Ppe a Roma). Tuttavia nel corso del summit, per evitare voci dal sen fuggite, il leader non ha affrontato il «che fare?» sulla legge elettorale, arrivata ieri sera in Senato. In compenso, a proposito di elezioni, il tesoriere Fabio Roscioli ha... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Legge elettorale e preferenze, la trincea in Forza Italia. In dieci pronti a dire no. La prudenza di FdI su un’altra modifica

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Legge elettorale, Lega e Forza Italia ci ripensano: ok alle preferenze. Ma ecco perché: con l’emendamento di Fdi quasi tutti i loro eletti saranno nominatiLega e Forza Italia hanno deciso di sostenere l’emendamento di Fratelli d’Italia sulla legge elettorale, che prevede l’introduzione delle preferenze.

Temi più discussi: Legge elettorale, ok al premio di maggioranza e al voto ai fuori sede. Bocciato l’emendamento dei vannacciani sulle preferenze; Legge elettorale, no a preferenze: maggioranza sotto per un voto. Meloni: Ha vinto la palude; Legge elettorale, come la maggioranza è andata sotto sulle preferenze e cosa può succedere; Stop alle preferenze: vincono i franchi tiratori. L’opposizione: elezioni. Meloni: serve riflessione.

BREAKING Respinto di un voto a scrutinio segreto dalla Camera dei deputati l'emendamento promosso da FDI, Noi Moderati e UdC che introduceva le preferenze nella proposta di legge elettorale. Lega e Forza Italia oggi avevano annunciato il sostegno all x.com

Legge elettorale mi spezza in 2 reddit

Preferenze elettorali: Forza Italia e Lega in disaccordo con FdI e UdcIl centrodestra è diviso sulle preferenze nella nuova legge elettorale. Forza Italia e Lega chiedono ulteriori approfondimenti, mentre FdI, Nm e Udc presentano un emendamento. notizie.it

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