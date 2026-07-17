Legge elettorale e preferenze la trincea in Forza Italia In dieci pronti a dire no La prudenza di FdI su un’altra modifica

Da roma.corriere.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dieci senatori di Forza Italia su venti si sono dichiarati pronti a votare contro un emendamento sulle preferenze, se sarà ripresentato e modificato, anche riguardo alla parità di genere. La questione riguarda la legge elettorale e la possibilità di introdurre preferenze nelle elezioni. La decisione si inserisce in un clima di tensione interna al partito, con alcuni parlamentari che si oppongono a modifiche che potrebbero alterare le dinamiche di voto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dieci senatori (su venti) di Forza Italia sono pronti a non votare l’emendamento sulle preferenze qualora fosse ripresentato e riformulato anche con modifiche sulla parità di genere. La notizia è a conoscenza di Giorgia Meloni. Ieri Antonio Tajani ha riunito i vertici del partito sulle prossime strategie chiedendo a tutti «buone idee» per i prossimi mesi (è stato deciso per esempio un grande evento del Ppe a Roma). Tuttavia nel corso del summit, per evitare voci dal sen fuggite, il leader non ha affrontato il «che fare?» sulla legge elettorale, arrivata ieri sera in Senato. In compenso, a proposito di elezioni, il tesoriere Fabio Roscioli ha... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

legge elettorale e preferenze la trincea in forza italia in dieci pronti a dire no la prudenza di fdi su un8217altra modifica
© Roma.corriere.it - Legge elettorale e preferenze, la trincea in Forza Italia. In dieci pronti a dire no. La prudenza di FdI su un’altra modifica
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La trincea in Forza Italia. In dieci pronti a dire no. La prudenza di FdI su un’altra modificaDieci senatori di Forza Italia su venti sono pronti a votare contro un emendamento sulle preferenze, se verrà ripresentato e modificato, anche in...

Legge elettorale, Lega e Forza Italia ci ripensano: ok alle preferenze. Ma ecco perché: con l’emendamento di Fdi quasi tutti i loro eletti saranno nominatiLega e Forza Italia hanno deciso di sostenere l’emendamento di Fratelli d’Italia sulla legge elettorale, che prevede l’introduzione delle preferenze.

Temi più discussi: Legge elettorale, ok al premio di maggioranza e al voto ai fuori sede. Bocciato l’emendamento dei vannacciani sulle preferenze; Legge elettorale, no a preferenze: maggioranza sotto per un voto. Meloni: Ha vinto la palude; Legge elettorale, come la maggioranza è andata sotto sulle preferenze e cosa può succedere; Stop alle preferenze: vincono i franchi tiratori. L’opposizione: elezioni. Meloni: serve riflessione.

forza italia legge elettorale e preferenzePreferenze elettorali: Forza Italia e Lega in disaccordo con FdI e UdcIl centrodestra è diviso sulle preferenze nella nuova legge elettorale. Forza Italia e Lega chiedono ulteriori approfondimenti, mentre FdI, Nm e Udc presentano un emendamento. notizie.it

Legge elettorale, Lega e Forza Italia ci ripensano: ok alle preferenze. Ma ecco perché: con l’emendamento di Fdi quasi tutti i loro eletti saranno nominatiLega e FI cambiano idea e aprono all'emendamento di Fdi sulle preferenze, ma le simulazioni rivelano che quasi tutti i loro eletti saranno scelti dalle segreterie ... ilfattoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web