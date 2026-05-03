Alle ore 20:45, allo stadio Allianz, si affrontano Juventus e Verona in una partita valida per il campionato di Serie A. La Juventus schiera Yildiz dal primo minuto, mentre il Verona si presenta con le formazioni ufficiali decise da Spalletti e Sammarco. Entrambe le squadre cercano punti importanti in questa giornata di calcio. Le formazioni sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio.

di Francesco Spagnolo Formazioni ufficiali Juve Verona, ritorna Yildiz nei bianconeri dal primo minuto. Confermato David con Vlahovic pronto a subentrare. Le ultime. L’attesa sta per terminare all’Allianz Stadium, dove la tensione è palpabile in vista del fischio d’inizio. Con la comunicazione delle formazioni ufficiali di Juve Verona, i dubbi tattici della vigilia sono stati finalmente sciolti, rivelando le scelte definitive dei due allenatori per questa delicata sfida di campionat o. La squadra bianconera scenderà in campo con un assetto dinamico, affidandosi al modulo 3-4-2-1 per cercare di scardinare la resistenza ospite. Tra i pali ci sarà Di Gregorio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Juve Verona, le scelte di Spalletti e Sammarco per la sfida dell’Allianz Stadium. Le ultimissime

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