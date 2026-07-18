Nella giornata di ieri, la Pallacanestro 2.015 ha annunciato l’ingaggio di Mattia Ceccato, un giovane talento che si unisce alla squadra. Ceccato, già scudettato con la nazionale giovanile, diventa ufficialmente un nuovo elemento del roster forlivese. L’annuncio è stato comunicato dal club di viale Corridoni, che ha definito Ceccato come il tassello mancante per completare la formazione.

Anche Mattia Ceccato è a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Pallacanestro 2.015. Era il tassello mancante del roster forlivese, perlomeno a livello di ufficialità da parte del club di viale Corridoni: annuncio che è arrivato nel pomeriggio di ieri. Il play-guardia classe 2007 di 196 centimetri per 78 chili vestirà il biancorosso in prestito dall’ Olimpia Milano per le prossime due stagioni: un dettaglio non certo irrilevante, con l’Unieuro che potrà così prendere parte al percorso di crescita del nativo di Ragusa, attingendo a piene mani dal suo talento. Ceccato è infatti considerato uno dei giovani dal maggior potenziale del panorama italiano della sua annata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Forlì, ecco un altro giovanissimo talento: "Ceccato, baby azzurro già scudettato"

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