Altro che grande amore tra Iannone e Rocio è già finita male | ecco cosa è successo

Da donnapop.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra Iannone e Rocio si parla di una rottura già avvenuta, contrariamente alle aspettative di una relazione nuova e promettente. Secondo quanto riportato, la storia tra i due sarebbe già arrivata al termine, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui tempi. La notizia circola dopo settimane di rumor e speculazioni, senza conferme ufficiali da parte delle parti coinvolte.

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Sembrava l’inizio di una nuova storia capace di far dimenticare delusioni e relazioni finite sotto i riflettori, invece tutto sarebbe già arrivato al capolinea. Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales, dopo settimane di indiscrezioni e incontri lontano dai social, avrebbero deciso di interrompere la loro frequentazione. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Chi, secondo cui tra il pilota e l’attrice spagnola qualcosa si sarebbe incrinato molto rapidamente, nonostante l’entusiasmo iniziale. Tra Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales è finita: chi ha lasciato chi?. La relazione tra Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales sarebbe terminata dopo pochi mesi.🔗 Leggi su Donnapop.it

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