tragedia nel savonese 15enne muore folgorato al luna park

Notizia in breve

Un 15enne è morto ieri sera nel luna park di Spotorno, in provincia di Savona, a causa di una folgorazione. Il ragazzo è stato colpito da una scarica elettrica mentre si trovava nelle attrazioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.