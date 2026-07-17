Tragedia nel Savonese 15enne muore folgorato al luna park
Un 15enne è morto ieri sera nel luna park di Spotorno, in provincia di Savona, a causa di una folgorazione. Il ragazzo è stato colpito da una scarica elettrica mentre si trovava nelle attrazioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.
Muore dopo essere rimasto folgorato nel luna park di Spotorno. E’ la tragedia che ha visto coinvolto un 15enne ieri sera nella località balneare in provincia di Savona. Arrivato nell’ospedale del capoluogo di provincia, i sanitari hanno tentato di salvargli la vita ma, purtroppo, il minore è deceduto. E’ quanto riportato dai media online. Indagini sono in corso per appurare la dinamica dei. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
Ragazzo di 15 anni muore folgorato al luna park mentre gioca con un punchingball
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