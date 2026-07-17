savona 15enne muore folgorato al luna park di spotorno

Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato giovedì sera nel luna park di Spotorno, in provincia di Savona. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Tragedia giovedì sera all’interno del luna park di Spotorno, in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto folgorato. La dinamica è ancora da chiarire. L’episodio si è verificato intorno alle 23, il giovane è apparso subito in condizioni gravissime ed è stato soccorso e trasferito all’ospedale San Paolo di Savona. Qui i medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per il 15enne non c’è stato nulla da fare. In corso le indagini per ricostruire con certezza le cause e la sequenza di eventi che ha portato alla morte del ragazzo. Intanto venerdì mattina il Comune, con un’ordinanza, ha stabilito la chiusura dell’intero luna park. ... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Spotorno, tragedia al luna park: 15enne muore folgorato mentre gioca al Tira pugni dlvr.it/TTZZlN @LaStampa x.com

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