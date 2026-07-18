Gli studenti dell’istituto di Foiano, sanzionati per comportamenti scorretti, non riceveranno note disciplinari. Invece, svolgeranno lavori utili in classe. La decisione è stata presa per favorire un percorso di educazione civica e responsabilità, evitando le tradizionali punizioni. La scuola ha deciso di trasformare le sanzioni in un’opportunità di crescita, coinvolgendo gli studenti in attività pratiche e utili per la comunità scolastica.

Foiano (Arezzo), 18 luglio 2026 – Trasformare una sanzione in un’occasione di crescita. È la scommessa vinta dall’ istituto omnicomprensivo G. Marcelli di Foiano della Chiana che, insieme alla Pro Loco locale, ha dato vita al primo progetto in Toscana di “ cittadinanza attiva e solidale” rivolto agli studenti delle superiori destinatari di provvedimenti disciplinari. Quindici ragazzi, una convenzione triennale e una comunità che diventa spazio di educazione e responsabilità: così l’allontanamento dalle lezioni si trasforma in un percorso riparativo, anziché in una semplice esclusione. Alla base c’è il D.P.R 8 agosto 2025 n. 134, che ha modificato lo Statuto degli studenti: per chi riceve una sanzione sono previste attività educative al posto del solo allontanamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Foiano boccia le sanzioni, studenti a lezione di civiltà: “Niente note ma lavori utili”

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