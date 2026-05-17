In Sicilia, alcuni studenti delle scuole superiori partecipano a lezioni promosse dall’Aeronautica Militare. La proposta ha suscitato reazioni da parte delle mamme, che hanno organizzato proteste e diffuso un documento in cui esprimono preoccupazioni riguardo all’utilizzo del linguaggio militare e alla presenza delle forze armate tra i giovani. Le mamme criticano l’approccio delle forze militari, ritenendo che privilegino l’uso delle armi rispetto al dialogo. La questione ha attirato l’attenzione di diverse parti della comunità.

Ma sull’iniziativa arriva la critica del Movimento delle mamme di Modica, che ha diffuso un documento in cui esprime grandi dubbi sull’opportunità di portare questo tipo di percorso dentro le scuole. Secondo il gruppo, il rischio è quello di avvicinare troppo l’ambiente educativo alle logiche militari. «Il Movimento delle mamme trova contraddittoria e inopportuna questa modalità educativa», si legge nel documento. Il movimento richiama inoltre le istituzioni locali e scolastiche a una riflessione sui principi della Costituzione italiana, citando in particolare gli articoli 11 e 33 e il principio di laicità della scuola. Viene menzionato anche Papa Leone XIV, come riferimento etico a sostegno della loro posizione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sicilia, studenti delle superiori a lezione con l’Aeronautica Militare. Ma le mamme protestano: «Le forze militari non utilizzano il dialogo ma solo il linguaggio delle armi»

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