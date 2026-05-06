Mutual Evaluation Report | Italia promossa nell’antiriciclaggio Ma le sanzioni sono poche e poco note

Da ilfattoquotidiano.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 aprile è stato pubblicato il Mutual Evaluation Report, una valutazione ufficiale del sistema di contrasto al riciclaggio di denaro in Italia. Il rapporto evidenzia che il paese ha fatto progressi nella prevenzione e nel controllo delle attività illecite, anche se le sanzioni applicate risultano poche e poco conosciute. La valutazione si inserisce nel ciclo di analisi delle misure adottate a livello internazionale per monitorare le pratiche di lotta al riciclaggio.

Il 23 aprile scorso è stato reso pubblico il Mutual Evaluation Report. Tappa italiana del ciclo di valutazioni reciproche che il Gafi (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale) svolge ogni sei anni: 264 pagine che analizzano l’efficacia delle misure antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo di uno (l’Italia) dei 35 stati che costituiscono l’organismo intergovernativo istituito nel 1989 al G7 di Parigi. Il Gafi, in inglese Fatf ( Financial Action Task Force ), utilizza 11 elementi nella valutazione di efficacia e li profila secondo 4 classi: HE – High obiettivo raggiunto; SE – Substantial, obiettivo raggiunto in misura significativa; ME – Moderate, l’obiettivo è raggiunto solo parzialmente; LE – Low, l’obiettivo non è raggiunto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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