Foggia | assalto a sportello bancomat Nella notte
Nella notte, un ordigno ha danneggiato un bancomat in corso Garibaldi a Foggia. L’esplosione ha causato danni alla macchina, senza segnalare feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini. Non ci sono ancora dettagli sugli autori dell’attacco o sui possibili motivi. La zona è stata isolata per consentire i controlli.
Da Voce di Foggia: Stanotte, bomba ad un bancomat di corso Garibaldi a Foggia. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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Trinitapoli, nuovo assalto al bancomat nella notte: danni alla filiale Intesa Sanpaolo
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