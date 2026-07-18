Foggia | assalto a sportello bancomat Nella notte

Notizia in breve

Nella notte, un ordigno ha danneggiato un bancomat in corso Garibaldi a Foggia. L’esplosione ha causato danni alla macchina, senza segnalare feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini. Non ci sono ancora dettagli sugli autori dell’attacco o sui possibili motivi. La zona è stata isolata per consentire i controlli.