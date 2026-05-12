Trani | assalto a sportello bancomat due esplosioni nella notte Colpo riuscito

Nella notte a Trani, due esplosioni hanno colpito uno sportello bancomat in via Cavour intorno alle 3:30. L’esplosione ha causato la distruzione dell’alloggiamento del bancomat, che è stato successivamente trafugato dai malviventi. Non ci sono segnalazioni di feriti o di altre persone coinvolte nel tentativo di furto. Sul posto sono intervenuti gli agenti per le indagini.

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