Accusa assalto a sportello bancomat nel Lazio | arrestato 49enne pugliese Nelle notte

Da noinotizie.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte, intorno all’1:00, un uomo di 49 anni originario della Puglia è stato arrestato dopo aver preso parte a un assalto a uno sportello bancomat in via Marsicano, nel Lazio. L’episodio è stato compiuto da un gruppo di soggetti ignoti che hanno preso di mira un istituto bancario. I carabinieri hanno fermato il 49enne, coinvolto nell’azione. Sono in corso ulteriori indagini per identificare gli altri partecipanti.

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Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella notte odierna, intorno all’1:00, un gruppo di soggetti ignoti ha perpetrato un assalto allo sportello bancomat di un noto istituto bancario situato in via Marsicano, nel comune di Pescorocchiano. I malfattori hanno agito utilizzando la tecnica della cosiddetta “marmotta”, provocando l’esplosione dell’ATM per poi impossessarsi della cassetta di sicurezza, dandosi precipitosamente alla fuga. Immediatamente dopo l’evento delittuoso, i Carabinieri della Compagnia di Cittaducale hanno attivato un tempestivo e articolato dispositivo di controllo del territorio, predisponendo numerosi posti di blocco lungo le principali direttrici viarie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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