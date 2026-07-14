Accusa assalto a sportello bancomat nel Lazio | arrestato 49enne pugliese Nelle notte

Notizia in breve

Nella notte, intorno all’1:00, un uomo di 49 anni originario della Puglia è stato arrestato dopo aver preso parte a un assalto a uno sportello bancomat in via Marsicano, nel Lazio. L’episodio è stato compiuto da un gruppo di soggetti ignoti che hanno preso di mira un istituto bancario. I carabinieri hanno fermato il 49enne, coinvolto nell’azione. Sono in corso ulteriori indagini per identificare gli altri partecipanti.