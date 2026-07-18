Fisco al via nuove verifiche con l’incrocio dati | come funziona e chi rischia

Notizia in breve

L'Agenzia delle Entrate ha avviato una nuova campagna di verifiche fiscali, basata sull'incrocio dei dati dichiarati ai fini Isa. Con un provvedimento del 14 luglio 2026, sono state individuate possibili anomalie da approfondire. La procedura coinvolge controlli mirati su soggetti con dichiarazioni che presentano incongruenze rispetto ai dati disponibili presso l'amministrazione finanziaria. Non sono stati specificati i criteri di selezione o le categorie di contribuenti interessati.