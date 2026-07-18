Fisco al via nuove verifiche con l’incrocio dati | come funziona e chi rischia
L'Agenzia delle Entrate ha avviato una nuova campagna di verifiche fiscali, basata sull'incrocio dei dati dichiarati ai fini Isa. Con un provvedimento del 14 luglio 2026, sono state individuate possibili anomalie da approfondire. La procedura coinvolge controlli mirati su soggetti con dichiarazioni che presentano incongruenze rispetto ai dati disponibili presso l'amministrazione finanziaria. Non sono stati specificati i criteri di selezione o le categorie di contribuenti interessati.
Con il provvedimento del 14 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato una nuova campagna di comunicazioni relative a possibili anomalie riscontrate nei dati dichiarati ai fini Isa. Si tratta di controlli che sfruttano l’incrocio delle informazioni presenti nelle banche dati fiscali, con l’obiettivo di individuare incongruenze, omissioni o errori prima dell’avvio di eventuali accertamenti. Prima di contestare formalmente eventuali irregolarità, però, l’amministrazione finanziaria dà la contribuente la possibilità di rimediare. Come funziona il nuovo incrocio dei dati fiscali. Il meccanismo di controllo si basa su un’attività di... 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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