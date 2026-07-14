Fisco e criptovalute attenzione | ecco chi rischia grosso
Il fisco ha avviato controlli più stringenti sulle criptovalute, con l’obiettivo di verificare eventuali evasioni fiscali. Sono stati identificati soggetti che non hanno dichiarato guadagni derivanti da investimenti in asset digitali. Le autorità stanno analizzando transazioni e portafogli digitali, con particolare attenzione a chi ha movimentato somme significative senza regolarizzare la propria posizione. Le verifiche riguardano anche soggetti che hanno utilizzato criptovalute per pagamenti o trasferimenti internazionali.
Per anni le criptovalute sono state associate all’idea di autonomia finanziaria, grazie alla possibilità di gestire i propri asset digitali senza passare necessariamente dalle banche tradizionali. Ora il quadro sta cambiando: con l’evoluzione delle norme europee sulla trasparenza fiscale, anche il mondo delle cripto entra sempre più nei radar dell’amministrazione finanziaria. Le criptovalute entrano in una nuova fase: l’epoca dell’anonimato assoluto sembra ormai al tramonto. Come riporta il sito Brocardi, il recepimento delle nuove regole europee sulla trasparenza fiscale introduce un sistema più strutturato di comunicazione dei dati relativi agli asset digitali, con l’obiettivo di contrastare evasione fiscale e utilizzi illeciti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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