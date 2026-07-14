Fisco e criptovalute attenzione | ecco chi rischia grosso

Notizia in breve

Il fisco ha avviato controlli più stringenti sulle criptovalute, con l’obiettivo di verificare eventuali evasioni fiscali. Sono stati identificati soggetti che non hanno dichiarato guadagni derivanti da investimenti in asset digitali. Le autorità stanno analizzando transazioni e portafogli digitali, con particolare attenzione a chi ha movimentato somme significative senza regolarizzare la propria posizione. Le verifiche riguardano anche soggetti che hanno utilizzato criptovalute per pagamenti o trasferimenti internazionali.