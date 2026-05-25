Fisco al via pignoramenti sui conti correnti | chi rischia e come evitare blocchi dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha avviato una nuova operazione di recupero forzato, con l’obiettivo di bloccare i conti correnti dei principali debitori. La misura riguarda soggetti con debiti elevati e si traduce in pignoramenti diretti sui conti bancari. La procedura si inserisce in un piano più ampio di recupero delle somme dovute, senza informazioni specifiche sui criteri di selezione o sui tempi di intervento.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha avviato una nuova campagna di recupero forzato che punta a bloccare i conti correnti dei grandi debitori. La procedura consente allo Stato di congelare i soldi in banca senza il permesso di un giudice: il contribuente ha poi 60 giorni di tempo per pagare o chiedere le rate prima che il denaro sia trasferito definitivamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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PIGNORAMENTO conto corrente. BLOCCO anche sui soldi FUTURI

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