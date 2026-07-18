Firenze viale Matteotti chiuso per 26 ore | traffico deviato per tutta la giornata di domenica 19 luglio

Notizia in breve

Viale Matteotti a Firenze è rimasto chiuso per 26 ore, dalla sera di sabato 18 fino a tutta la giornata di domenica 19 luglio. La chiusura riguarda meno di cento metri di strada, ma ha causato deviazioni del traffico lungo le vie circostanti. La chiusura si è resa necessaria a causa di un guasto improvviso alla rete di distribuzione. Le autorità hanno gestito le operazioni di riparazione durante tutto il giorno.