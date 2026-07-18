Firenze viale Matteotti chiuso per 26 ore | traffico deviato per tutta la giornata di domenica 19 luglio
Viale Matteotti a Firenze è rimasto chiuso per 26 ore, dalla sera di sabato 18 fino a tutta la giornata di domenica 19 luglio. La chiusura riguarda meno di cento metri di strada, ma ha causato deviazioni del traffico lungo le vie circostanti. La chiusura si è resa necessaria a causa di un guasto improvviso alla rete di distribuzione. Le autorità hanno gestito le operazioni di riparazione durante tutto il giorno.
Meno di cento metri di strada chiusa, ma le ripercussioni sul traffico potrebbero essere importanti: a causa di un guasto improvviso alla rete di distribuzione elettrica, per consentire le riparazioni, il Comune di Firenze ha provveduto a emanare un'ordinanza di chiusura di viale Matteotti in direzione piazza della Libertà nel tratto tra via Fra Bartolommeo e piazza della Libertà. La strada sarà chiusa per 26 ore dalle 22 di sabato 18 luglio alle 24 di domenica 19. Il traffico sarà dunque deviato in via Frà Bartolommeo verso via Leonardo da Vinci, oppure in via Giacomini verso viale Don Minzoni. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it
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