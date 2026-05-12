Incendio alla stazione di Ponte Mammolo | strada chiusa traffico deviato su viale Palmiro Togliatti

Un incendio si è sviluppato nel Piazzale della Stazione di Ponte Mammolo a Roma, causando la chiusura della strada e la deviazione del traffico su viale Palmiro Togliatti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La situazione ha provocato disagi alla circolazione, con gli automobilisti che sono stati indirizzati su percorsi alternativi.

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