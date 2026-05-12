Incendio alla stazione di Ponte Mammolo | strada chiusa traffico deviato su viale Palmiro Togliatti

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato nel Piazzale della Stazione di Ponte Mammolo a Roma, causando la chiusura della strada e la deviazione del traffico su viale Palmiro Togliatti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La situazione ha provocato disagi alla circolazione, con gli automobilisti che sono stati indirizzati su percorsi alternativi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Strada chiusa e traffico deviato in viale Palmiro Togliatti per un incendio divampato in Piazzale della Stazione di Ponte Mammolo a Roma.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Oleh Borys investito e ucciso su viale Palmiro Togliatti. "Cerchiamo testimoni"

Roma: 58enne senza fissa dimora trovata morta vicino a baracca in viale Palmiro TogliattiTragica scoperta a Roma: una donna bosniaca di 58 anni trovata morta in viale Palmiro Togliatti.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web