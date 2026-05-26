Alle 19:30 del 26 maggio, sulla tangenziale di Roma si registra un incidente tra Corso di Francia e via Salaria. Si formano code e rallentamenti nel tratto interessato. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso. La circolazione risulta congestionata, con traffico che si estende anche alle vie limitrofe. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

Luceverde Roma Buonasera Al momento abbiamo code per incidente in tangenziale Tra Corso di Francia e la Nomentana direzione San Giovanni e tra la Tiburtina e la Salaria direzione Stadio Olimpico a causa di un incidente via di Portonaccio è temporaneamente chiusa tra via di Casal Bertone e largo Preneste in direzione della Prenestina code poi sulla via Salaria tra l'aeroporto e la tangenziale direzione centro ancora sulla via Salaria per lavori notturni tram piazza di Priscilla e via di Ponte Salario dalle 4 alle 7 del mattino è vietato il transito tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario in uscita da Roma lavori notturni anche nella. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-05-2026 ore 19:30

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Nel traffico di Roma

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