Firenze non riesce ad aprire la cassa | sventa una rapina il primo giorno di lavoro
Una giovane cassiera di 20 anni ha impedito una rapina nel suo primo giorno di lavoro in un negozio nella provincia di Firenze. Quando il rapinatore ha preteso di aprire la cassa, lei non è riuscita a farlo e ha così scongiurato il furto. La ragazza non ha subito danni fisici e il ladro, incapace di portare a termine il colpo, si è allontanato. La polizia sta indagando sull’episodio.
Una giovane cassiera, 20 anni, è riuscita a sventare una rapina in un negozio nella provincia di Firenze nel suo primo giorno di lavoro. A costare carissimo al ladro è stata proprio la sua impreparazione, dal momento che non è stata in grado di aprire la cassa di fronte alle insistenze del rapinatore. Quest'ultimo, quindi, non solo è fuggito a mani vuote, ma ha anche rischiato di essere preso dai clienti del supermercato. Secondo la ricostruzione dei media locali, l'uomo sarebbe entrato nel super puntando dritto verso la cassa. Lì avrebbe minacciato la giovane, intimandole di consegnargli il denaro. La commessa, tuttavia, pur cercando di mantenere la calma nonostante la tensione del momento, non sarebbe riuscita ad aprire il registratore a causa della sua inesperienza, facendo così perdere tempo al ladro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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Commessa sventa una rapina a Firenze nel suo primo giorno di lavoro, non è riuscita ad aprire la cassaUna commessa al suo primo giorno di lavoro ha impedito una rapina in un supermercato di Firenze.
Firenze, non riesce ad aprire la cassa del super: commessa al primo giorno sventa la rapinaUna giovane cassiera al primo giorno di lavoro ha impedito il furto in un supermercato fiorentino.
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Non succede solo a Firenze e non è un discorso unicamente sulla città , ma come diceva Pazzaglia di Quelli della Notte la domanda sorge spontanea: non ci sono altre soluzioni? L’immagine di degrado appare evidente, però è vero che non esiste un luogo facebook