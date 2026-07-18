Firenze non riesce ad aprire la cassa | sventa una rapina il primo giorno di lavoro

Notizia in breve

Una giovane cassiera di 20 anni ha impedito una rapina nel suo primo giorno di lavoro in un negozio nella provincia di Firenze. Quando il rapinatore ha preteso di aprire la cassa, lei non è riuscita a farlo e ha così scongiurato il furto. La ragazza non ha subito danni fisici e il ladro, incapace di portare a termine il colpo, si è allontanato. La polizia sta indagando sull’episodio.