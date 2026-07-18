Una giovane cassiera al primo giorno di lavoro ha impedito il furto in un supermercato fiorentino. Quando un uomo ha tentato di forzare la cassa, la commessa non è riuscita ad aprirla, bloccando così il tentativo di rapina. L’autore del tentato furto è fuggito senza il denaro, lasciando la scena. La cassiera ha agito senza alcuna esperienza, ma ha evitato che il colpo andasse a buon fine.

Il piano era semplice: entrare nel supermercato, farsi aprire la cassa e fuggire con il malloppo. Il tutto in meno di un minuto, senza intoppi. Mai avrebbe pensato che invece il colpo potesse andare in fumo per colpa di una giovane cassiera. e della sua inesperienza., È accaduto nei giorni scorsi a Cerreto Guidi, in provincia di Firenze, dove una commessa di appena vent'anni ha involontariamente sventato una rapina al suo primo giorno di lavoro. Un dettaglio non da poco visto che proprio la sua impreparazione è costata carissimo al ladro, che non solo è fuggito a mai vuote, ma ha anche rischiato di essere acciuffato dai clienti del supermercato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Firenze, non riesce ad aprire la cassa del super: commessa al primo giorno sventa la rapina

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