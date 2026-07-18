Una commessa al suo primo giorno di lavoro ha impedito una rapina in un supermercato di Firenze. La giovane ha tentato di aprire la registrazione, ma non ci è riuscita, rallentando il ladro. Dopo alcuni minuti, il rapinatore è fuggito inseguito dai clienti. Nessuno è rimasto ferito. La polizia è intervenuta sul posto, avviando le indagini.

Una commessa, al suo primo giorno di lavoro, ha sventato una rapina grazie alla sua inesperienza. La giovane non è riuscita ad aprire la cassa del supermercato facendo perdere minuti preziosi al ladro che, alla fine, è dovuto fuggire via inseguito dai clienti. L’episodio è avvenuto in provincia di Firenze. La cassiera e il tentativo di rapina Una giovane di vent’anni, a Cerreto Guidi, in provincia di Firenze, era alla cassa di un supermercato per il suo primo giorno di lavoro. All’improvviso è entrato un ladro che l’ha minacciata, intimandole di consegnargli il denaro. Cerreto Guidi, dove si trova il supermercato in cui è avvenuto il tentativo di rapina La ragazza, pur mantenendo il sangue freddo, ha quindi tentato di aprire il registratore di cassa ma la sua inesperienza è stata provvidenziale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Commessa sventa una rapina a Firenze nel suo primo giorno di lavoro, non è riuscita ad aprire la cassa

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