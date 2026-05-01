Tramvia Prato – Firenze la Regione punta entro il 2028 ad aprire il cantiere del primo tratto

La Regione ha annunciato che entro il 2028 intende aprire il cantiere per la tramvia tra Prato e Firenze. È stato avviato il procedimento di gara per definire il progetto definitivo della tratta che collegherà la stazione centrale di Prato a Villa Montalvo a Campi Bisenzio. Contestualmente, si procederà con lo studio di fattibilità del tratto fino all’Aeroporto di Peretola.

“Un giorno importante che segna l’avvio della procedura di gara per arrivare al progetto definitivo della tratta che collegherà la stazione centrale di Prato a Villa Montalvo a Campi Bisenzio e per lo studio di fattibilità del tratto fino all’Aeroporto di Peretola. Un sistema più veloce che si.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Tramvia Firenze-Prato: il progetto del collegamento veloce da Campi. Il percorso. La Regione investe 9 milioni su 489Il collegamento Prato-Campi Bisenzio sarà affidato ad un tram veloce che percorrerà un tragitto di 8,3 km con una frequenza dei mezzi che andrà dai 4... Nodo Alta Velocità a Firenze: la Regione conferma il completamento dell’opera entro il 2028FIRENZE – La realizzazione dell’infrastruttura per l’Alta Velocità nel capoluogo toscano procede in rigorosa aderenza alle scadenze prefissate. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tramvia Prato-Campi, dalla Regione 10 milioni per la gara di progettazione definitiva; Tramvia, via libera alla progettazione della linea Prato-Campi Bisenzio; AGGIORNATA - Tramvia Firenze: Giani 'via alla gara per progetto Prato-Campi'; Al via il progetto per la tramvia tra Prato e Campi. Tramvia Prato – Firenze, la Regione punta entro il 2028 ad aprire il cantiere del primo trattoUn giorno importante che segna l’avvio della procedura di gara per arrivare al progetto definitivo della tratta che collegherà la stazione centrale di Prato a Villa Montalvo a Campi Bisenzio e per lo ... firenzetoday.it Tramvia Prato-Campi Bisenzio: 9,5 milioni per il progetto, quello definitivo nel 2027. Il tracciato e le fermateFIRENZE - Altro passo avanti del progetto di collegamento tranviario tra Firenze e Prato. Presentata ieri a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze la procedura ... piananotizie.it Tramvia Firenze-Prato, altro passo in avanti. Giani: 'Inizio cantieri nel 2028'. Il percorso: https://www.055firenze.it/art/240760/Tramvia-Firenze-Prato-altro-passo-in-avanti-Giani-Inizio-cantieri-nel-2028-Il-percorso - facebook.com facebook LINEA T1.3 ferma per malore a bordo alla fermata di porta al prato x.com