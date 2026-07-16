Cerreto Guidi cassiera sventa il furto al suo primo giorno di lavoro
Una cassiera ha impedito un tentativo di furto al suo primo giorno di lavoro in un supermercato di Cerreto Guidi. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 16 luglio. La donna ha bloccato un uomo che tentava di portare via merce senza pagarla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato il sospetto. La cassiera non ha riportato ferite.
Cerreto Guidi (Firenze), 16 luglio 2026 – Al suo primo giorno di lavoro è riuscita a sventare un furto. È successo alla Coop di Cerreto Guidi nella tarda mattinata di oggi, giovedì 16 luglio. Protagonista una cassiera di circa vent’anni. La notizia è riportata da Il Tirreno. Secondo quanto ricostruito un uomo è entrato al supermercato dirigendosi subito verso le casse. Qui avrebbe iniziato a urlare aggredendo la ragazza con minacce per farsi consegnare l'incasso. La ventenne però avrebbe respinto le minacce del malvivente. L’incasso dunque è rimasto blindato. Oltre al coraggio della giovane, si sarebbe messo di mezzo anche qualche piccolo intoppo tecnico nell’apertura della cassa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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