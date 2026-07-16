Una cassiera ha impedito un tentativo di furto al suo primo giorno di lavoro in un supermercato di Cerreto Guidi. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 16 luglio. La donna ha bloccato un uomo che tentava di portare via merce senza pagarla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato il sospetto. La cassiera non ha riportato ferite.

Cerreto Guidi (Firenze), 16 luglio 2026 – Al suo primo giorno di lavoro è riuscita a sventare un furto. È successo alla Coop di Cerreto Guidi nella tarda mattinata di oggi, giovedì 16 luglio. Protagonista una cassiera di circa vent’anni. La notizia è riportata da Il Tirreno. Secondo quanto ricostruito un uomo è entrato al supermercato dirigendosi subito verso le casse. Qui avrebbe iniziato a urlare aggredendo la ragazza con minacce per farsi consegnare l'incasso. La ventenne però avrebbe respinto le minacce del malvivente. L’incasso dunque è rimasto blindato. Oltre al coraggio della giovane, si sarebbe messo di mezzo anche qualche piccolo intoppo tecnico nell’apertura della cassa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cerreto Guidi, cassiera sventa il furto al suo primo giorno di lavoro

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