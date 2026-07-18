Fiorentina Oulai ci siamo | visite mediche e firma attese nelle prossime ore

Fiorentina sta per ufficializzare l’arrivo di Oulai, con visite mediche e firma attese nelle prossime ore. Il trasferimento del giocatore alla squadra viola è ormai alle fasi conclusive.

Fiorentina, Oulai vestirà la maglia viola: visite mediche e firma attese già nelle prossime ore per il colpo di mercato. Il trasferimento di Oulai alla Fiorentina è ormai alle battute finali. Dopo giorni caratterizzati da continui avvicinamenti, frenate improvvise e verifiche contrattuali, l’attaccante ha ricevuto il via libera per partire verso l’Italia, dove lo attende la sua nuova avventura in maglia viola. La partenza è imminente e rappresenta il passo decisivo verso la chiusura di un’operazione che la Fiorentina ha costruito con pazienza e determinazione. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Oggi sono fissate le visite mediche e la firma sul contratto, che sanciranno ufficialmente il suo arrivo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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