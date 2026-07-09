Gaetano-Atalanta ci siamo | visite mediche e poi la firma

Da ecodibergamo.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il centrocampista è a Milano per completare le visite mediche prima di firmare il contratto con l’Atalanta. L’operazione, valutata 12 milioni di euro più bonus, prevede un accordo fino al 2030. La trattativa tra il giocatore e la società si avvicina alla conclusione, con l’ufficialità che dovrebbe arrivare a breve.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ATALANTA. Il centrocampista è a Milano per completare l’iter prima dell’ufficialità. Operazione da 12 milioni più bonus, accordo fino al 2030. L’avventura di Gianluca Gaetano con l’Atalanta è ormai pronta a diventare ufficiale. Il centrocampista è arrivato nella mattinata di giovedì 9 luglio alla Casa di Cura La Madonnina di Milano, dove si è sottoposto alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro fino al 2030. Gaetano era atterrato nella serata di mercoledì all’aeroporto di Linate, dopo il via libera definitivo alla trattativa tra Atalanta e Cagliari. Nella giornata odierna completerà l’iter medico e i test atletici, per poi raggiungere la sede del club e firmare il nuovo accordo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Segui gli aggiornamenti su Atalanta.

gaetano atalanta ci siamo visite mediche e poi la firma
© Ecodibergamo.it - Gaetano-Atalanta, ci siamo: visite mediche e poi la firma
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Atalanta, accordo con il Cagliari per Gaetano: oggi visite mediche e firmaOggi il centrocampista classe 2000, proveniente dal Cagliari, effettuerà le visite mediche con l’Atalanta prima di firmare il contratto.

Leggi anche: Atalanta, è il giorno di Gaetano: visite mediche e firma per il neoacquisto

Temi più discussi: Gaetano-Atalanta, ci siamo: visite mediche e poi la firma; Perché l'Atalanta ha preso Gaetano: lo voleva anche Spalletti alla Juventus; L'Atalanta stringe per Gaetano: accordo in chiusura; Atalanta, il primo colpo in entrata è Gaetano dal Cagliari.

gaetano atalanta gaetano atalanta ci siamoAtalanta, ufficiale l'acquisto di Gianluca Gaetano: l'annuncioIl club bergamasco ha accolto nella giornata di oggi il centrocampista del Cagliari: arriva a titolo definitivo alla corte di Sarri ... corrieredellosport.it

gaetano atalanta gaetano atalanta ci siamoGaetano-Atalanta, ci siamo: visite mediche e poi la firmaIl centrocampista è a Milano per completare l’iter prima dell’ufficialità. Operazione da 12 milioni più bonus, accordo fino al 2030. ecodibergamo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web