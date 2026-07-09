Gaetano-Atalanta ci siamo | visite mediche e poi la firma

Il centrocampista è a Milano per completare le visite mediche prima di firmare il contratto con l’Atalanta. L’operazione, valutata 12 milioni di euro più bonus, prevede un accordo fino al 2030. La trattativa tra il giocatore e la società si avvicina alla conclusione, con l’ufficialità che dovrebbe arrivare a breve.

ATALANTA. Il centrocampista è a Milano per completare l’iter prima dell’ufficialità. Operazione da 12 milioni più bonus, accordo fino al 2030. L’avventura di Gianluca Gaetano con l’Atalanta è ormai pronta a diventare ufficiale. Il centrocampista è arrivato nella mattinata di giovedì 9 luglio alla Casa di Cura La Madonnina di Milano, dove si è sottoposto alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro fino al 2030. Gaetano era atterrato nella serata di mercoledì all’aeroporto di Linate, dopo il via libera definitivo alla trattativa tra Atalanta e Cagliari. Nella giornata odierna completerà l’iter medico e i test atletici, per poi raggiungere la sede del club e firmare il nuovo accordo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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