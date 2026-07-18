Oulai si è sottoposto alle visite mediche a Firenze, dopo l’arrivo da Bologna con un volo privato. La firma del contratto è prevista fino al 2031. La giornata di ieri è stata caratterizzata da un’odissea, ma oggi la situazione è più stabile. L’atleta e i suoi agenti sono rimasti a Firenze da questa notte.

Firenze, 18 luglio 2026 - Dopo la folle giornata di ieri, quella di oggi è molto più tranquilla per Oulai e i suoi agenti, a Firenze da questa notte dopo essere sbarcati poco dopo le una all'aeroporto di Bologna con un volo privato. Il centrocampista ivoriano, arrivato dal Trabzonspor, ha da poco sostenuto le visite mediche a Villa Donatello, a Sesto Fiorentino, dove sono sono transitati praticamente tutti i nuovi acquisti dell'estate. Oulai è il quinto colpo, dopo Viery, Dragusin, Atta e Jimenez. Il centrocampista si è mostrato sorridente a beneficio dei fotografi e dei cronisti che lo hanno atteso fuori dalla struttura al termine dei test. Nel pomeriggio completerà l'iter previsto dalla Fiorentina per quel che riguarda il piano fisico e poi firmerà il suo nuovo contratto fino al 2031 con il club viola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Fiorentina, Oulai alla visite mediche dopo l'odissea del 17 luglio. Adesso la firma fino al 2031

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TMW: Oulai sta svolgendo le visite mediche poi firmerà il contratto che lo legherà alla Fiorentina x.com

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