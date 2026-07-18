La Fiorentina ha concluso l'operazione Oulai, con il comunicato ufficiale atteso per oggi. Nel frattempo, il direttore sportivo Paratici lavora su tre trattative aperte, mentre si studiano anche cessioni per fare spazio e rispondere alle esigenze del mercato. La squadra viola si muove con decisione, tra acquisti e potenziali uscite, in un mercato ancora aperto.

Firenze, 19 luglio 2026 - Archiviata la definizione dell'operazione Oulai (manca solo il comunicato ufficiale che arriverà nella giornata di oggi), la Fiorentina continua a muoversi con decisione sul mercato. La priorità, almeno in questa fase, resta quella di alleggerire la rosa e generare risorse economiche, anche se finora le partenze hanno riguardato soprattutto elementi considerati non centrali nel progetto tecnico. L'ultima cessione è quella di Alessandro Bianco, passato a titolo definitivo al Modena. L'operazione porterà nelle casse viola circa un milione di euro, con la Fiorentina che ha mantenuto anche il 50% sull'eventuale futura rivendita del centrocampista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: Paratici avanti su tre fronti. Ma serve anche cedere

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