Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Paratici non molla Ruggeri Avanti anche per Oulai

Il club viola considera ormai conclusa la trattativa per Oso, anche se il mercato resta in fermento. La Fiorentina continua a lavorare su più fronti, mantenendo aperte alcune trattative, tra cui quella per Ruggeri e Oulai. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le operazioni sembrano progredire, mentre si aspetta una definizione definitiva. La società mantiene un atteggiamento di attesa e pazienza, anche se alcune trattative sono considerate ormai in fase avanzata.

Firenze, 14 luglio 2026 - Il mercato della Fiorentina resta in pieno fermento, ma per alcune operazioni la parola d'ordine continua a essere pazienza. Prendete Oso, una trattativa che negli uffici del club viola viene considerata ormai tutto sommato conclusa. L'intesa con il Siviglia è sostanzialmente definita: sul tavolo ci sono circa 12 milioni di euro per il cartellino del giocatore e tutti gli aspetti principali dell'operazione sono stati impostati, compreso l'accordo con l'esterno spagnolo. La sensazione è che alla firma manchi davvero poco, tanto che la società potrebbe decidere di chiudere in qualsiasi momento. Se l'accelerata, però, non è ancora arrivata, è perché la dirigenza continua a valutare anche un'altra pista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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