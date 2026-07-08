Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Koleosho è un rebus Paratici piazza tre cessioni

Nella notte, la Fiorentina ha concluso tre cessioni, mentre la situazione di Koleosho rimane ancora complicata. Dopo aver finalizzato l'acquisto di Dragusin, la squadra si è concentrata sulle trattative in corso per il giocatore, che rimane un punto interrogativo. La società sta cercando di risolvere il rebus legato al suo futuro, senza ancora ottenere risultati definitivi.

Firenze, 8 luglio 2026 - Dopo aver chiuso in tempi rapidi l'operazione Dragusin, la dirigenza viola è tornata a concentrarsi sul caso più intricato di questa fase di mercato: quello legato a Luca Koleosho. La trattativa, che sembrava ormai indirizzata dopo il gradimento espresso dal giocatore nei confronti della Fiorentina, ha subito una nuova frenata a causa dell'inserimento del Paris FC. Il club francese, dove l'esterno ha giocato in prestito nell'ultima stagione, ha infatti presentato al Burnley un'offerta da circa 15 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo. La Fiorentina, invece, resta ferma sulla proposta da 10 milioni più 2 di bonus e, almeno per il momento, non sembra intenzionata ad avvicinarsi alle richieste economiche degli inglesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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