Un uomo ha chiamato una pensionata fingendosi un militare e ha convinto la donna a consegnargli 40 mila euro tra contanti e gioielli. Dopo aver ottenuto il denaro, il truffatore è fuggito in auto, percorrendo l’autostrada in modo spericolato. La polizia ha rintracciato e recuperato l’intero bottino, che era stato nascosto in un’area isolata. La donna non ha subito danni fisici, ma si trova sotto shock.

Grottammare (Ascoli), 18 luglio 2026 — Una telefonata, il copione ormai noto del falso carabiniere e un bottino da 40 mila euro tra contanti e preziosi. La fuga, però, si è conclusa dopo un inseguimento ad alta velocità lungo l'A14, con un arresto e il recupero dell'intera refurtiva. È il bilancio di un'operazione congiunta condotta dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di San Benedetto del Tronto (Ascoli) e dagli agenti della Polizia Stradale di Porto San Giorgio (Fermo), che hanno fermato uno dei presunti responsabili di una truffa aggravata ai danni di un'anziana. Tutto è cominciato da Fano. La vicenda è iniziata nella mattinata a Fano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Finto militare raggira pensionata, corsa folle in autostrada: recuperato l'intero bottino

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