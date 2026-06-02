Un uomo si è qualificato come massaggiatore e ha avvicinato un’anziana di 86 anni, a Castelfidardo. Dopo averla abbracciata, le ha sottratto una collanina e si è allontanato. La donna ha denunciato il fatto alle forze dell’ordine. La tecnica usata dall’uomo, nota come “abbraccio”, mira a sfruttare il gesto di affetto per compiere furti. Le indagini sono in corso per identificare il responsabile.

Una 86enne di Castelfidardo era rimasta vittima dell’ormai nota tecnica dell’abbraccio, un raggiro particolarmente subdolo che sfrutta la sorpresa e l’affetto per derubare le persone anziane. La donna, proprio mentre passeggiava lungo una strada del centro abitato, in prossimità della propria abitazione, era stata avvicinata da uno sconosciuto che, dicendo di essere un fisioterapista, si era offerto di praticarle un massaggio alle spalle. Con quell’espediente l’uomo era riuscito a sfilare alla malcapitata una collanina d’oro dal valore di 300 euro, dileguandosi subito dopo. Sono passati mesi e solo grazie a un’attenta e scrupolosa attività di indagine, i militari della Stazione dei Carabinieri di Castelfidardo hanno inferto un duro colpo ai reati predatori contro le fasce più vulnerabili della popolazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un finto massaggiatore raggira anziana e ruba collanina: denunciato

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