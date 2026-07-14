Roma Truffe agli anziani Nelle chat del truffatore immagine in divisa generata con l’intelligenza artificiale Finto maresciallo arrestato dalla Polizia di Stato Recuperato il bottino di 25 mila euro

Un uomo coinvolto in truffe agli anziani è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver inviato nelle chat un’immagine generata dall’intelligenza artificiale che lo raffigurava in divisa. La vittima aveva consegnato circa 25 mila euro prima di rendersi conto dell’inganno. La polizia ha recuperato il denaro e bloccato il truffatore, che utilizzava immagini false per convincere le vittime di essere un ufficiale in divisa.

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Truffe agli anziani: parla la Polizia Postale

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