Una Finale Epica: Argentina vs Spagna. NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Questa finale è un regalo degli dei del calcio. Abbiamo Messi, Lamine Yamal e tanti altri calciatori eccezionali. È qualcosa di incredibile”. Con queste parole, Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha esaltato l’attesissima finale dei Mondiali alla vigilia dello scontro tra Argentina e Spagna. Infantino è fermamente convinto che questo torneo abbia trovato l’epilogo perfetto: le prime due nazionali nel ranking FIFA, scese in campo in quello che potrebbe essere l’ultimo grande palcoscenico per Lionel Messi, al fianco della giovane promessa Lamine Yamal. Secondo il numero uno della FIFA, la combinazione di esperienze e talenti che si affronteranno in finale supera qualsiasi sceneggiatura. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Finale Spagna-Argentina: Infantino la definisce un dono degli dei del calcio.

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Io stasera tifo Inghilterra, ma non perché io abbia preferenze. Il fatto è che Infantino voleva la finale Francia-Argentina, quindi è giusto che la finale sia Spagna-Inghilterra #WorldCup2026 x.com

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