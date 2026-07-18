Finale Mondiali di Calcio 2026 | dove vederla e quando sarà

La finale dei Mondiali di calcio 2026 si terrà tra Spagna e Argentina. La partita si svolgerà nella notte tra il 19 e il 20 luglio 2026, in uno stadio ancora da annunciare. La gara deciderà il campione del torneo, che si concluderà con la premiazione delle squadre sul campo. La partita sarà trasmessa in diretta su diverse piattaforme televisive e online.

Il momento più atteso è ormai arrivato e la finale dei Mondiali di Calcio 2026 è vicina. Chi si aggiudicherà il titolo? A giocarsi l’ultima partita, quella decisiva, saranno Spagna e Argentina, due squadre molto diverse e pronte a darsi battaglia sul campo da gioco. Finale Mondiali di Calcio 2026: orari e ospiti. La finale dei Mondiali 2026 fra Spagna e Argentina andrà in scena domenica 19 luglio. La partita verrà disputata al MetLife Stadium di New YorkNew Jersey. La FIFA questa volta ha deciso di fare le cose in grande, trasformando la finale della Coppa del Mondo in uno spettacolo-evento con un halftime show simile a quello che viene realizzato al Super Bowl (e che quest’anno ha avuto come protagonista Bad Bunny ). 🔗 Leggi su Dilei.it

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