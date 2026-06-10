Cerimonia d’apertura dei Mondiali 2026 programma dove e quando vederla in tv

La cerimonia di apertura dei Mondiali 2026 si terrà questa sera, prima dell’inizio delle partite. L’evento si svolgerà in uno stadio appositamente allestito e sarà trasmesso in diretta televisiva. La cerimonia durerà circa un’ora e includerà spettacoli, esibizioni e la presentazione ufficiale delle squadre partecipanti. Gli spettatori potranno seguire l’evento in prima serata su vari canali televisivi e in streaming online.

L’attesa è finita: i Mondiali 2026 stanno per cominciare e, prima ancora del primo calcio dato al pallone, lo spettacolo si prende la scena. La cerimonia d’apertura, questa volta, non sarà un semplice antipasto della partita inaugurale, ma un evento diffuso pensato per raccontare l’anima dei tre Paesi che ospitano il torneo: Messico, Canada e Stati Uniti. Musica a gogò, tanti tributi, coreografie e grandi nomi del pop internazionale accompagneranno l’avvio della prima Coppa del Mondo itinerante della storia. Cerimonia d’apertura dei Mondiali 2026: perché saranno tre eventi. Una sola cerimonia? Non questa volta. Per un’edizione già storica nella formula, con 48 Nazionali e tre Paesi organizzatori, la FIFA ha scelto di moltiplicare anche il momento inaugurale. 🔗 Leggi su Dilei.it

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La Noche que Hará Historia | Ceremonia de Apertura del Mundial 2026 EN VIVO

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