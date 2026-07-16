Mondiali 2026 Spagna-Argentina vale la storia | quando si gioca e dove vedere la finale

Il Mondiale 2026 si concluderà con la finale tra Spagna e Argentina, prevista per domenica 19 luglio al New Jersey. La partita si giocherà allo stadio di East Rutherford, nel New Jersey. È l’atto finale del torneo, che si svolge negli Stati Uniti. La finale rappresenta l’ultimo incontro del campionato, con le due nazionali che si sfideranno per il titolo. La data e il luogo sono stati ufficializzati nelle ultime ore.

New York, 16 luglio 2026 – Il Mondiale 2026 è arrivato al suo ultimo atto. Saranno Spagna e Argentina a contendersi la Coppa del Mondo nella finale in programma domenica 19 luglio al New York New Jersey Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. Spagna-Argentina, quando si gioca. Il calcio d’inizio è fissato alle 15 locali, le 21 in Italia. Prima della partita si svolgerà la cerimonia di chiusura della prima edizione dei Mondiali disputata tra Stati Uniti, Canada e Messico e allargata a 48 nazionali. Dove vedere Spagna-Argentina in televisione. La finale dei Mondiali sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1. Sarà quindi possibile seguire la partita gratuitamente sul primo canale della televisione pubblica. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mondiali 2026, Inghilterra-Argentina 1-2: la sintesi della gara

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Dove vedere in tv Spagna-Argentina, Finale Mondiali calcio 2026: orario, canale, streaming

Sinner contro Ruud: quando si gioca e dove vedere la finale degli Internazionali BNL d'Italia 2026Sabato si giocherà la finale degli Internazionali BNL d’Italia 2026, con Jannik Sinner e Casper Ruud pronti a sfidarsi.

Temi più discussi: Spagna - Argentina, finale dei Mondiali di calcio 2026: programma, orario e dove vedere la partita in diretta; Mondiali, quando si gioca finale Argentina-Spagna: data, orario e dove vederla in tv (in chiaro); Spagna-Argentina finale Mondiale 2026: orario e dove vedere l'ultima partita della Coppa del Mondo in tv; Spagna o Argentina? Ecco chi è favorita in finale per i bookie.

Mondiali 2026, la finale è Spagna-Argentina: quale è stato il loro percorso #SkySport x.com

La Francia affronta la Spagna nella prima semifinale dei Mondiali 2026 reddit

Dove vedere Inghilterra-Argentina, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streamingInghilterra o Argentina? Chi affronterà la Spagna nell'ultimo atto dei Mondiali? Harry Kane sfida Messi nell'ultimo atto di una sfida che da 40 anni mischia calcio e politica. In palio la sfida contro ... msn.com

Mondiali 2026, l'Argentina batte l'Inghilterra 2-1 in rimonta e sfiderà la Spagna in finaleUna finale inedita nella storia dei Mondiali: di fronte la Spagna, campione d'Europa, e l'Argentina, vincitrice della Copa América. tg.la7.it